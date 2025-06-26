تأهل بوروسيا دورتموند الألماني لدور الـ16 لمونديال الأندية، بعد فوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل وتصدر المجموعة السادسة، وحلّ فلومينينسي البرازيلي ثانياً بعد تعادله سلبياً مع صن داونز الجنوب أفريقي، في ختام لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.على ملعب تي كيو إل، تغلب بوروسيا دورتموند الألماني على أولسان هيونداي بهدف دون مقابل عن طريق اللاعب دانيال سفينسون (د:36)، ليحقق دورتموند فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة متصدراً لفرق المجموعة ومتأهلاً لدور الـ16، فيما تلقى أولسان خسارته الثالثة وغادر البطولة دون أي نقطة وبثلاث خسائر.وعلى استاد هارد روك، انتهت مواجهة فلومينينسي البرازيلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي، ليحتل فلومينينسي المركز الثاني برصيد 5 نقاط حصدها من فوز وتعادلين ليتأهل برفقة المتصدر دورتموند لدور الـ16، فيما وصل فريق صن داونز للنقطة الرابعة من تعادل وفوز وخسارة وغادر منافسات البطولة.