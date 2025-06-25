اختتم الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص بالتعاون مع وزارة التعليم، مشروع «أبطال الرياضة المدرسية»، الذي نُفذ خلال الفترة من 13 أبريل إلى 22 مايو 2025، مستهدفاً تمكين طلاب وطالبات معاهد ومدارس التربية الخاصة في منطقتَي تبوك وعسير.وشهد المشروع مشاركة 429 طالباً وطالبة بإشراف 51 معلماً ومعلمة في 34 مدرسة موزعة على المنطقتين، واشتملت أنشطته على تدريبات تخصصية في رياضتَي كرة القدم وكرة اليد، بإشراف من المعلمين والمعلمات داخل المدارس.وعبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص عبدالرحمن بن أحمد القريشي عن فخره بهذه الشراكة المثمرة، التي تجسّدت من خلال تنفيذ مشروع نوعي يعكس مفهوم الرياضة الشاملة داخل البيئة التعليمية، ويتواءم مع احتياجات طلاب وطالبات التربية الخاصة في مختلف المراحل الدراسية، مقدماً شكره لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم الذين آمنوا بأهمية المشروع، وأسهموا في إنجاحه رغم التحديات.يذكر أن مشروع أبطال الرياضة المدرسية يعد خطوة متقدمة ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي يقودها الاتحاد لبناء مجتمع رياضي صحي وشامل؛ مما يسهم في توسيع قاعدة اللاعبين المنضمين بالحركة الأولمبية الخاصة في المملكة.ويمضي الاتحاد في تطوير برامج رياضية قابلة للتوسع، تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 نحو جودة حياة أفضل، وتكافؤ الفرص، ومجتمع أكثر شمولاً.