بفرصتَي الفوز أو التعادل يدخل ريفر بليت الأرجنتيني لقاءه أمام إنتر ميلان الإيطالي عند تمام الرابعة من فجر (الخميس)، وفي التوقيت ذاته يلتقي مونتيري المكسيكي أوراوا الياباني، في ختام لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لكأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

على استاد لومن فيلد، وفي واحد من أقوى لقاءات الجولة الثالثة لمونديال الأندية يلتقي ريفر بليت الأرجنتيني متصدر المجموعة الخامسة بوصيفه إنتر ميلان الإيطالي. ويملك ريفر بليت فرصة أكبر للتأهل للدور التالي من الإنتر إذ يحتاج الفريق الأرجنتيني للفوز أو التعادل على الأقل أو حتى الخسارة، شريطة تعثر مونتيري أمام أوراوا. ويحتل ريفر بليت المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وله 3 أهداف وعليه هدف وحيد، فيما يدخل إنتر ميلان بفرصة الفوز فقط للتأهل المباشر، أما في حالة تعثره بالتعادل أو الخسارة فإنه سيتأهل فقط في حالة تعثر مونتيري المكسيكي، ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وله 3 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين.

وعلى ملعب روزبول، يدخل مونتيري المكسيكي لقاءه أمام أوراوا الياباني بفرصة الفوز ولا غيره لضمان التأهل لدور الـ16 إذ يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين مع إنتر ميلان وريفر بليت وله هدف وعليه مثله، فيما يدخل أوراوا اللقاء بعد أن فقد فرصة التأهل للدور التالي بعد أن تلقى خسارتين من ريفر بليت وإنتر ميلان، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه، إذ يحتل المركز الرابع دون نقاط وله هدفان وعليه 5 أهداف.