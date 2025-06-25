فضل نادي القادسية عدم المشاركة دوري أبطال الخليج بصفته صاحب المركز الرابع في دوري روشن السعودي خلال الموسم الماضي والمؤهل للمشاركة في البطولة وفق لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتركيز على المنافسات المحلية (دوري وكأس الملك) وخطف بطاقة مؤهلة لدوري نخبة آسيا. وفي ضوء اعتذار القادسية رشح اتحاد القدم فريق الشباب للمشاركة الخليجية، وفق البيان الذي أصدره اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» وذكر فيه «اعتذار القادسية عن المشاركة في البطولة الخليجية»، كاشفاً عن أن نادي الشباب هو من سيشارك في البطولة الخليجية في الموسم القادم، باعتباره صاحب المركز السادس في دوري روشن، في ظل مشاركة الأهلي صاحب المركز الخامس في دوري أبطال آسيا للنخبة، باعتباره بطلاً للنسخة السابقة، كما سيلحق به الاتحاد والهلال، فيما يشارك النصر في بطولة دوري أبطال آسيا2 باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي، وسيكون الشباب خامس ممثلي الكرة السعودية في البطولات الخارجية خلال الموسم القادم.