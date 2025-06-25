احتفت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية باليوم الأولمبي العالمي 2025، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز بن أحمد باعشن، والسفير الياباني لدى المملكة ياسوناري مورينو، ومشاركة عدد من منسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات واللجان والروابط الرياضية، في مركز التدريب الأولمبي بالرياض، تزامناً مع تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في 23 يونيو 1984.

واشتمل الاحتفال الذي استمر على مدى يوم كامل، على ممارسة عدد من الألعاب الرياضية، كالسهام، والبوتشيا، والاسكواش، والهجن، والبلياردو والسنوكر، وكرة الطاولة، وكرة الشبكة، والملاكمة، والرياضات الالكترونية، والهوكي، والمبارزة، ورفع الأثقال.

وأكد الأمير فهد بن جلوي، أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز ممارسة ونشر الأنشطة الرياضية بين فئات المجتمع، من خلال إقامة فعالية اليوم الأولمبي، بهدف تعزيز مبادئ وقيم الحركة الأولمبية (الاحترام، الصداقة، التميز).

وأضاف أن الاتحادات واللجان والروابط الرياضية، شريك أساسي للجنة، في تنفيذ وتفعيل المبادرات المعززة، لنشر وممارسة الرياضة لكلا الجنسين، للمواطنين والمقيمين بالمملكة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من مثل هذه المبادرات.

من جهة أخرى، تسلم الرئيس التنفيذي الأمين العام عبدالعزيز باعشن، نماذج من الأدوات والمعدات الخاصة للعبة الكندو اليابانية، المقدمة من السفير الياباني ياسوناري مورينو.

وتسعى اليابان، إلى نشر اللعبة في أنحاء العالم، من خلال اللجان الأولمبية الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمكانتها المرموقة آسيوياً وعالمياً.