كشف خبير الانتقالات العالمية فابريزيو رومانو عن أن قائد منتخب البرتغال ونادي النصر كريستيانو رونالدو، يستعد لتجديد عقده مع ناديه خلال الأيام القادمة، وأوضح ذلك عبر تغريدة خاصة في موقع التواصل الاجتماعي «X» قال فيها: «رونالدو يستعد لتوقيع عقد جديد مع نادي النصر السعودي حيث يتم فحص الوثائق الرسمية، والتفاصيل النهائية قيد المناقشة وستكون الصفقة لمدة عام أو عامين».يذكر أن عقد رونالدو مع النصر ينتهي في 30 يونيو الجاري، ووضع شروطاً للاستمرار مع الفريق قبل تجديد عقده وتم الاتفاق على كافة البنود لضمان استمراره لموسم 2027، على أن ينهي رونالدو مسيرته الكروية بشعار النصر. ويعد رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات أبرز النجوم في الدوري السعودي.وكان رونالدو قد ودع المدرب بيولي الذي تمت إقالته من النصر عبر تغريدة قال فيها: «شكراً على كل شيء». هذه العبارة على بساطتها جاءت رسالةً مدروسةً، تؤكد أن كريستيانو لا يتعامل مع التفاصيل كـ«نجم أجنبي» عابر في مشهد محلي، بل يتعامل بصفته قائداً يتقن التعبير عن موقفه في اللحظة المناسبة، وباللغة التي تحمل الاحترام دون إدانة، والتقدير من دون انفعال.وفي وقت تنشغل الجماهير بالبحث عن هوية المدرب القادم، يقدّم كريستيانو مشهداً مختلفاً؛ مشهد القائد الذي يتقدّم بخطوة نحو تعزيز القيم داخل النادي، قبل أن يتحدث عن أي أهداف فنية أو بطولات.أن يتحدث قائد الفريق في لحظة وداع المدرب، فذلك تأكيد على أن العمل الفني في النصر لا يُدار من الهامش، بل من عمق غرفة الملابس، إذ يُعاد ضبط التوازن بين الطموح والانضباط، وبين النتائج والرسالة.النصر اليوم يودّع مرحلة، لكنه يحتفظ برجل يعرف متى يتحدث، وكيف يحوّل الجملة الواحدة إلى موقف، والموقف إلى مبدأ.