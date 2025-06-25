تتجه أنظار عشاق الكرة نحو المواجهة المرتقبة والتي تجمع فلومينينسي البرازيلي ونظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والتي ستقام عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وفي ذات التوقيت يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني بفريق أولسان هيونداي الكوري جنوبي، وذلك في ختام لقاءات دور المجموعات للمجموعة السادسة لمونديال الأندية والمقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.على استاد هارد روك، يدخل فريق فلومينينسي البرازيلي لقاءه أمام صن داونز الجنوب أفريقي بفرصتي الفوز أو التعادل إذ يحتل وصيف بطل النسخة الماضية صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل، وله من الأهداف 4 وعليه هدفان، فيما يطمح فريق صن داونز لإحداث المفاجأة بالفوز والتأهل لدور الـ16 إذ يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وخسارة، وله من الأهداف 4 وعليه مثلها.وعلى ملعب تي كيو ال، يخوض فريق بوروسيا دورتموند الألماني لقاءً سهلاً أمام فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ويملك الفريق الألماني فرصتين لضمان التأهل للدور التالي؛ وهي الفوز أو التعادل، إذ يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساوياً مع المتصدر فلومينينسي ومتأخراً بفارق الأهداف، فقد انتصر دورتموند في لقاء وتعادل في الآخر وله 4 أهداف وعليه 3 أهداف، فيما يدخل فريق أولسان هذا اللقاء بعد أن فقد فرصة التأهل لدور الـ16 بعد أن تلقى خسارتين ليبقى دون رصيد من النقاط، وأحرز هجومه هدفين، فيما تلقت شباكه 5 أهداف.