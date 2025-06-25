يواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي في دور ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، وهي المواجهة السابعة في تاريخ لقاءات المنتخبين، ونتائجها لا تصب في مصلحة الأخضر، إذ سبق أن تواجه المنتخبان في 6 مناسبات، تفوّقت المكسيك في 5 مواجهات، وانتهت واحدة بالتعادل، دون أن يحقق المنتخب السعودي أي انتصار حتى الآن.ورغم هذا السجل السلبي، فإن الروح القتالية التي ظهر بها المنتخب في دور المجموعات، تعزز من آماله في كسر العقدة، ويبحث رينارد مع الأخضر عن تحقيق تأهل تاريخي إلى نصف نهائي البطولة.