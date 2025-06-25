أعلنت شركة نادي ⁧‫النصر‬⁩ رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول ستيفانو بيولي، مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع ⁧‫النصر،‬⁩ ومتمنين لهم التوفيق، وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «تعلن شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي، مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع النصر، ومتمنين لهم التوفيق».

وسيتم دفع المتبقي من عقده البالغ 11 مليون يورو على دفعات. ولم يحقق المدرب الإيطالي ستتيفانو بيولي أي إنجازات مع النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد من النجوم، حيث حل الفريق ثالثاً في الدوري، وغادر كأس الملك من ثمن النهائي، ودوري أبطال آسيا من نصف النهائي، ولن يشارك النادي في بطولة النخبة للموسم القادم. وبعد مطالبات عديدة من الجماهير النصراويه برحيل بيولي تم أخيراً إنهاء التعاقد معه، ومن المتوقع أن يخلف بيولي في تدريب الفريق النصراوي البرتغالي سيرجي كونسيساو.

وأشارت مصادر إلى أن المدير الرياضي الإسباني فرناندو هييرو قد يلحق بالمدرب قريباً مع إجراء موجة من التغييرات الإدارية والفنية في النادي.

يذكر أن ستيفانو بيولي كان لاعب كرة قدم سابق ومدرب كرة قدم إيطالي حالياً، ولد في يوم 20 أكتوبر 1965 في مدينة بارما في إيطاليا وكان يلعب في مركز قلب الدفاع، ولعب مع نادي يوفنتوس ونادي فيورينتينا، ودرب فرق نادي بولونيا في سنة 1999، وإنتر ميلان، ونادي فيورنتينا، ودرب أي سي ميلان، وأخيراً مُدربًا لنادي النصر السعودي بعقد يمتد لسنتين، ولم يقدم من خلالها المأمول من الجمهور النصراوي.



