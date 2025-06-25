تعادل فلامنجو البرازيلي (1-1) مع لوس أنجلوس الأمريكي، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.وتقدم دينيس بوانجا لفريق لوس أنجلوس في الدقيقة (84) لكن البديل والاس يان أدرك التعادل لفلامنجو بعدها بدقيقتين ليحافظ الفريق على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة قبل خوض دور الـ 16، حيث يلتقي في ميامي يوم الأحد مع بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة.