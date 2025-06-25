تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديس بارك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.تقدم بوكا جونيورز في الدقيقة 26 عن طريق نيتان جارو، وعدل أوكلاند سيتي النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق كريستيان جراي.وبهذه النتيجة رفع بوكا جونيورز رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث ليودع المونديال، فيما أصبح رصيد أوكلاند سيتي نقطة واحدة في المركز الأخير ليودع كأس العالم رفقة بوكا جونيورز، بينما تأهل من المجموعة الثالثة لدور الـ 16 كل من بنفيكا وبايرن ميونخ.