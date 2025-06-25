فاز منتخب جواتيمالا على جوادلوب بنتيجة (3 - 2) لينتزع بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية بنهاية منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الكأس الذهبية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.وأنهى منتخب جواتيمالا الشوط الأول متقدمًا بهدفين أحرزهما خوسيه كارلوس بينتو من ركلة جزاء وأولجر إسكوبار في الدقيقتين (13) و(29).وفي الشوط الثاني، قلص منتخب جوادلوب الفارق بهدف سجله أنجي فريدي بلومين في الدقيقة (50) من ركلة جزاء، قبل أن تعزز جواتيمالا تقدمها بهدف ثالث سجله روبيو روبن في الدقيقة (70)، وقلص جوادلوب الفارق مجددًا بهدف ثان أحرزه ماتياس فايتون في الدقيقة (78).وبهذا الفوز رفع منتخب جواتيمالا رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني، بينما تذيل منتخب جوادلوب الترتيب بلا رصيد في المركز الرابع.وفاز منتخب بنما على جامايكا بنتيجة (4 - 1)، ليعزز تصدره للمجموعة برصيد (9) نقاط، ويطيح بمنافسه من الدور الأول بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.ويدين منتخب بنما بهذا الفوز للاعبه إسماعيل دياز الذي سجل ثلاثية في الدقائق (4) و(17) و(45)، وأضاف زميله توماس رودريجيز الهدف الرابع في الدقيقة (89)، بينما سجل آماري بيل هدف جامايكا الوحيد في الدقيقة (27).