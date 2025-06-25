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فاز تشيلسي الإنجليزي على الترجي التونسي (3 - 0) في ختام منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل توسين أدارابيويو، وليام ديلاب، وتايريك جورج أهداف الفريق الإنجليزي في الدقائق (3+45) و(5+45) و(7+90)، لينتزع تشيلسي بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، ويتأهل برفقة فلامنجو البرازيلي للدور الثاني.

ورفع تشيلسي رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني، ليتأهل لمواجهة بنفيكا البرتغالي متصدر المجموعة الثالثة، ضمن منافسات دور الـ16، فيما تجمد رصيد الترجي عند (3) نقاط في المركز الثالث ليودع البطولة من الدور الأول.
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