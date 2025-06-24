قررت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية مساء اليوم استبعاد القائمة المرشحة لرئاسة نادي الخليج، بعد استبعاد مرشح الرئاسة المهندس أحمد خريدة استناداً إلى المادة (٢٧/١/ز) من اللائحة الأساسية.ورغم قبول اللجنة بقية أعضاء مجلس الإدارة المكوّن من ثمانية مرشحين آخرين، أدى استبعاد الرئيس إلى إقصاء القائمة بالكامل وفق نظام الانتخابات.ويُعد خريدة المرشح الوحيد لخلافة الرئيس السابق علاء الهمل، وهو عضو مجلس إدارة سابق بالنادي وعضو حالي في اتحاد كرة اليد منذ أكثر من أربع سنوات، ويحظى بشعبية واسعة في سيهات.من جانبه، أعلن خريدة عزمه تقديم طعن على القرار، على أن تصدر النتائج النهائية منتصف الأسبوع القادم. وفي حال قبول الطعن سيتم تزكيته رئيساً، أما إذا رُفض فسيُعاد فتح باب الترشح من جديد.