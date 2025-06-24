فقدت الأسرة الرياضية الأردنية والعربية، أحد أبرز أعمدتها في مجال التحكيم، بوفاة الحكم الدولي السابق عوني حسونة عن عمر يناهز 70 عاماً، وقد استمرت مسيرته التحكيمية أكثر من 27 عاماً، ومثّل العرب في الكثير من المحافل العالمية.ويعتبر حسونة علامة فارقة وبارزة في تاريخ التحكيم الأردني، فقد شارك في 120 مباراة دولية، وقاد ثلاث مباريات في كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية؛ الأوروغواي والدنمارك، البرتغال وأمريكا، وإسبانيا وجنوب أفريقيا، ويعتبر أول حكم أردني حكم في كأس العالم، كما أدار مباريات في نهائيات كأس آسيا 2000 في لبنان، ونسخة 2007 التي أقيمت في أربع دول آسيوية، وتوجه بعد ترك الصافرة إلى إلقاء المحاضرات الدولية فعمل محاضراً دولياً وآسيوياً في قانون كرة القدم، ضمن الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي، وقد أسهم كثيراً بعد اعتزاله في تطوير كرة القدم نظير عمله المتميز نتيجة الخبرة التي اكتسبها في مجال التحكيم.