لا يزال مستقبل نجم ريال مدريد رودريغو غوس غامضاً، بعد استبعاده بقرار فني في مباراة باتشوكا المكسيكي التي كسبها الريال (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حدث في مواجهة «الكلاسيكو» مايو الماضي عندما تم الزج بالشاب فيكتور مونوز بدلاً منه في نهاية المباراة، بينما بقي رودريغو حبيس مقاعد البدلاء. وارتبطت الموهبة البرازيلية ارتباطاً وثيقاً بالفريقين الإنجليزيين أرسنال ومانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة، رغم تأكيدات تفيد بأن رودريغو حريص على البقاء في النادي الملكي وينتظر الفرصة من المدير الفني للفريق تشابي ألونسو. ووفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك» الموثوقة فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لا تعلم هل اللاعب معروض للبيع أم لا، ولكنها تراقب وضعه عن كثب. وأوضحت الصحيفة أن والد اللاعب وممثله الرسمي إيريك غوس يشعر بالإحباط لعدم الاهتمام برودريغو ومنحه الفرصة لإظهار موهبته، رافضاً في الوقت نفسه الإغراءات التي وصلته من إنجلترا في الأشهر الأخيرة.يذكر أن إدارة ريال مدريد ستحدد مصير اللاعب عقب فراغ الفريق من مونديال الأندية، وتم تحديد سقف بيع بـ90 مليون يورو في حال الاستغناء عن خدماته، للاستفادة من المبلغ بالتعاقد مع الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، الذي تم الاتفاق على انتقاله مقابل 63 مليون يورو في أغسطس القادم.