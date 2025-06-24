أثارت صورة لمدخل نادي النصر ظهر فيها شعار النادي مُغطى بالكامل، موجة من التفاعل والجدل بين جماهير النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات واسعة عن خلفيات هذا المشهد المفاجئ. وتداول مغردون الصورة تحت وسوم متعددة أبرزها #شعار_النصر، معتبرين أن تغطية الشعار أو «طمسه»، كما وصفه البعض، أمر غير مقبول رمزيا، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يشهد تفاعلاً جماهيرياً حاداً بشأن أوضاع النادي الإدارية والفنية.وانتقدت الجماهير شركة نادي النصر الاستثمارية الربحية، مشيرين إلى أن خطوة من هذا النوع كان يجب توضيحها للجماهير، خصوصاً أن الشعار يحمل إرثاً تاريخياً وثقافياً امتد لعقود طويلة، ويُعد رمزاً مهماً في ذاكرة المشجع النصراوي.وفي هذا السياق، كشف المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر سعيد أبو داهش المشرف المكلف على العلاقات العامة والتواصل أنه «يتم تداول صور ومقطع يُظهر شعار ⁧‫النصر‬⁩ بواجهة النادي بشكل غير واضح يثير موجة من التفسيرات غير الدقيقة»، وأضاف: «الشعار الحالي على هذا الحال منذ فترة طويلة وللعلم جارٍ العمل على تغييره بالشعار الجديد المعتمد ضمن خطة مجدولة مسبقاً تشمل جميع مرافق النادي وتبدأ رسمياً في يوليو القادم»، واختتم توضيحه بـ«‏النصر لا يُطمس.. بل يُطوّر ويُصنع له مستقبل يليق بتاريخه بإذن الله».