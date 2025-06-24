تتجه أنظار العالم خلال فترة الانتقالات القادمة نحو مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإمكانية خوضه تجربة جديدة في الدوري السعودي، الذي بات أحد أبرز الوجهات الكروية على الساحة العالمية، بعد سلسلة من الصفقات التاريخية التي رفعت من قيمته الفنية والتسويقية.وكانت الشرارة الأولى بانتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في ديسمبر 2022، أعقبها انضمام كريم بنزيما إلى الاتحاد في يونيو 2023، ثم صفقة نيمار جونيور إلى الهلال في أغسطس 2023، مما جعل دوري روشن محط أنظار المتابعين ووجهة للنجوم العالميين.وفي ظل هذا الزخم الكبير، يتطلع النادي الأهلي إلى أن يكون جزءاً من هذه الحقبة الذهبية، من خلال صفقة تاريخية تعزز حضوره الفني والتسويقي، خصوصاً مع مشاركاته المرتقبة في عدد من الاستحقاقات القارية، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.ويبرز اسم ليونيل ميسي في مقدمة الخيارات، خاصةً بعد تزايد الأنباء حول عدم رغبته في الاستمرار مع نادي إنتر ميامي، وسعيه لخوض تجربة جديدة، وسط اهتمام سعودي متزايد.ووفقاً لما أوردته مصادر صحيفة عكاظ، فإن والد النجم الأرجنتيني قد أبدى رغبة في رؤية نجله يخوض تجربة في الدوري السعودي، بعد اطلاعه على حجم المشروع الرياضي المتكامل والدعم اللا محدود الذي تحظى به كرة القدم من قيادة المملكة.فهل نشاهد الأسطورة ميسي بالقميص الأهلاوي في الموسم القادم؟الإجابة باتت أقرب مما نتخيل... والأيام القادمة قد تحمل مفاجأة تاريخية.