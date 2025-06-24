وقعت وزارة الرياضة اليوم الثلاثاد عقود إدارة وتشغيل وتطوير مشروع تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مع مجموعة من الشركات المحلية والعالمية، إذ سيُبنى المشروع على مساحة أرض تبلغ حوالى 16 ألف متر مربع في محيط المدينة الرياضية، حيث سيتم بناء فندقين، وفق أعلى المواصفات والتصاميم الحديثة، وبإجمالي عدد غرف يبلغ 585 غرفة، كما سيضم المشروع منطقة خاصة للمشجعين، وأندية صحية ورياضية ومسابح، علاوة على تواجد مجموعة من المطاعم العالمية والمحلات التجارية ضمن نطاق الفندقين، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للرياضيين، وقاعات ومساحات مخصصة لإقامة المؤتمرات والمناسبات.ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود وزارة الرياضة المستمرة نحو تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للوزارة، ومنها إشراك القطاع الخاص في رحلة التنمية للقطاع الرياضي، من خلال توفير بيئة جاذبة عبر تطوير البنى التحتية للمدن الرياضية، ما ينعكس بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وجرت مراسم التوقيع اليوم بجدة، بحضور مدير الإدارة العامة للاستثمار المكلف بدر الجريسي، حيث تم توقيع عدة عقود بين كل من: شركة كوشان للتطوير العقاري، والتي مثّلها الرئيس التنفيذي مروان القايدي، وشركة زهير فايز وشركاه لتقديم خدمات التصميم والاستشارات الهندسية، ومثّلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور زهير فايز، إلى جانب التوقيع مع مجموعة IHG للفنادق والمنتجعات العالمية، لتقديم خدمات فندقية بمعايير عالية، حيث مثّل الشركة في التوقيع المدير التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا السيد هيثم مطر.ويهدف المشروع إلى إنشاء فندقين عالميين في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك وفق أعلى المواصفات الهندسية، التي تُقدَّم من خلالها خدمات متكاملة، تلبي احتياجات زوار مدينة جدة والوفود الرياضية، وتسهم في دعم استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى في المملكة.