ينتظر النادي الأهلي انتهاء مشاركة المنتخب السعودي، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيرة المكسيكي السبت القادم، على استاد «ستيت فارم» بمدينة غلينديل في ولاية أريزونا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، ليستأنف «الأهلي» مفاوضاته مع الظهير الأيمن «علي مجرشي»، لتجديد عقده لمدة 4 سنوات قادمة مقابل 10 ملايين في الموسم الرياضي، إلى جانب سيارة ومنزل، في الاجتماع المقرر عقب وصوله إلى «جدة» تمهيداً لتوقيع عقد التجديد رسمياً قبل دخول اللاعب الفترة الحرة التي تبدأ بعد أسبوع وبالتحديد في 1 يوليو القادم، حيث انضم للأهلي في يناير 2022 بعقد لمدة أربع سنوات ينتهي يناير 2026، ولعب 96 مباراة مع الفريق، 41 منها في الموسم المنصرم، و 12 مباراة في دوري أبطال آسيا التي توج بها الفريق.يذكر أن «مجرشي» رفض عرضين من الأهلي في وقت سابق الأول بقيمة 5 ملايين في الموسم والثاني 6 ملايين ولمدة ثلاثة مواسم، في الوقت الذي تمسك فيه اللاعب بـ 10 ملايين في الموسم ولمدة أربعة مواسم، حيث أبدت ثلاثة أندية (النصر والاتحاد والقادسية) رغبتها في التعاقد معه في حال تعثر مفاوضاته مع ناديه ودخول الفترة الحرة بشكل رسمي للشروع في فتح قنوات التفاوض مع اللاعب بشكل رسمي.