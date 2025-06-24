صب المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني «دييغو سيميوني» جام غضبه على لجنة التحكيم لبطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد أن ودع فريقه أتلتيكو مدريد منافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية من الدور الأول رغم فوزه على بوتافوغو البرازيلي بنتيجة 1-0، إذ تساوت 3 فرق برصيد 6 نقاط لكل من باريس سان جيرمان، وبوتافوغو، وأتلتيكو مدريد، لكن فارق الأهداف منح الصدارة للفريق الفرنسي، يليه بوتافوغو ثانياً، بينما جاء أتلتيكو مدريد ثالثاً وودّع البطولة إلى جانب سياتل ساوندرز الذي بقي دون نقاط.وقال «دييغو سيميوني»: «كل قرارات التحكيم كانت ضدنا في هذه البطولة، ورغم ما حدث من قرارات تحكيمية معاكسة فإننا حصلنا على 6 نقاط، نفس الرصيد الذي حققه سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وبوتافوغو بطل كوبا ليبرتادرويس»، موضحاً أنه حزين للغاية بسبب الخروج المبكر ويشعر بالإحباط، وقال: «أشعر بالإحباط لعدم التأهل للأدوار الإقصائية، ففي مباراة باريس سان جيرمان القرارات التحكيمية كانت ضدنا، وهي التي قضت علينا في النهاية، ومع ذلك سنبقى هادئين، فنحن واضحون تماماً بشأن ما نحتاج إلى تحسينه وكل هذا يُساعدنا، لقد فزنا بمباراتين من أصل ثلاث وللأسف خرجنا من البطولة».