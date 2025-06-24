«أعطيتنا قلبك.. وستظل تملك قلوبنا. عيد ميلاد سعيد «ليونيل ميسي»، بهذه العبارات هنأ نادي برشلونة الإسباني، نجمه السابق الأرجنتيني «ليونيل ميسي» مهاجم إنتر ميامي الأمريكي حاليّاً، بعيد ميلاده الـ38، وذلك على موقعه الرسمي في منصة «إنستغرام» وأرفق النادي الكاتلوني بمجموعة من الصور الأيقونية لمسيرة «ميسي» مع الفريق، من بينها هدفه الشهير برأسه في شباك مانشستر يونايتد بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».ويعتبر ميسي رمزاً من رموز نادي برشلونة، إذ أمضى 21 عاماً داخل أسوار ملعب «كامب نو»، لعب 4 سنوات منها مع فرق الشباب، و17 سنة أخرى بقميص الفريق الأول قبل أن يرحل عن النادي في صيف العام 2021؛ بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالفريق.وخلال مسيرته مع العملاق الكتالوني، سجل ميسي 672 هدفاً، وصنع 303 أهداف أخرى، ليصبح الهداف التاريخي للفريق، كما حقق العديد من الألقاب، من بينها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 34 بطولة مختلفة بقميص «البلوغرانا».يذكر أن «البرغوث» انتقل إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قضى بين جدرانه موسمين، وصعد إلى منصات التتويج مع ميامي مرتين بالفوز بكأس الدوريات في 2023 ودرع المشجعين في 2024، وقبلها حقق 3 ألقاب مع باريس سان جيرمان بفوزه بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الفرنسي.وكانت نجاحات النجم الأرجنتيني المخضرم الأكبر بقميص ناديه القديم برشلونة الإسباني، الذي عاش بين جدرانه 20 عاماً، تدرّج خلالها بين صفوف ناشئي النادي ووصل إلى الفريق الأول ليحقق معه 34 لقباً محلياً وقارياً وعالمياً.ووضع ميسي الفريق الكتالوني على القمة لسنوات طويلة، وبفضل الإنجازات التي حققها معه فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات، آخرها في عام 2021 قبل أن يتربع على عرش الجائزة المرموقة للمرة الثامنة والأخيرة في 2022.ومع المنتخبات الوطنية، فاز ميسي بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً مع الأرجنتين في نسخة البطولة التي استضافتها هولندا عام 2005، كما فاز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في دورة سيدني 2008، وحقق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم بالنسخة الأخيرة (قطر 2022).كما توج قائد منتخب الأرجنتين أيضاً بلقب كوبا أمريكا مرتين في 2021 و2023، و«كأس فايناليسما» في 2022 التي جمعت بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إذ فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيطالي بنتيجة 3-0 على ملعب «ويمبلي» في لندن.ويحمل ميسي فوق كاهله كل هذه الإنجازات، ويتطلع لإنجاز جديد يبدو شبه مستحيل مع فريق إنتر ميامي، إذ يهدف لقيادته لأبعد دور ممكن في مونديال الأندية 2025.