تتجه أنظار عشاق رياضة المحركات مجدداً إلى محافظة الطائف التي تستعد لاستضافة منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، خلال الفترة من 27-28 يونيو الجاري، والتي تقام تحت إشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.وتعد البطولة التي ستحتضنها عقبة المحمدية بالشفا، واحدة من أهم الفعاليات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع شركة جميل لرياضة المحركات، والتي تهدف إلى دعم وتطوير رياضة المحركات في المملكة، وتحفيز المشاركة المجتمعية فيها، مع التركيز على صقل مهارات السائقين، وتعزيز ثقافة التنافس الآمن وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.تتكون بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة من ثلاث جولات تقام جميعها في عقبة المحمدية بالشفا، في محافظة الطائف، حيث ستنطلق الجولة الثانية من البطولة خلال الفترة من 18-19 يوليو القادم، فيما تختتم المنافسات بالجولة الثالثة والأخيرة من 7-9 أغسطس 2025م. ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولات منافسة محتدمة بين المشاركين، في ظل التحديات التي يفرضها المسار الجبلي الفريد، الذي يبلغ طوله 4.2 كلم، وينطلق المشاركون من ارتفاع 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، وصولاً إلى خط النهاية على ارتفاع 2150 متراً، وذلك على مدار يومين متتالين، مما يزيد من صعوبة التحدي، ويضفي مزيداً من الإثارة ويجعل من كل جولة تجربة استثنائية تتطلب مهارة وتركيزاً عاليين.تعد بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة منصة مثالية لاستعراض مهارات السائقين في أجواء تنافسية تتسم بأعلى معايير السلامة، وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتعزيز ثقافة رياضة المحركات داخل المملكة، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية للانخراط في هذا المجال. ومن المتوقع أن تحظى البطولة بإقبال واسع من عشاق رياضة المحركات، سواء من المتسابقين أو الجماهير، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة في المملكة، ويرسخ مكانتها كوجهة رائدة في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية محلياً ودولياً.