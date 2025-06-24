تأهل فريقا بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.وتعادل الفريقان (2 - 2) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية.وبادر إنتر ميامي بالتسجيل عن طريق تاديو ألليندي في الدقيقة (16)، قبل أن يضيف الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة (65) وانتفض بالميراس في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة باولينيو وماوريسيو باردو في الدقيقتين (80) و(88) ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.وبتلك النتيجة، تصدر بالميراس ترتيب المجموعة برصيد (5) نقاط، بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه إنتر ميامي، ليتأهل الفريقان سويًا لمرحلة خروج المغلوب.