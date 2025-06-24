ودع الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم من دور المجموعات، بعد تعادله مع فريق بورتو البرتغالي بنتيجة (4 - 4)، في مباراة جمعتهما على ملعب «ميتلايف» في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمونديال.وسجل رباعية الأهلي نجمه الفلسطيني وسام أبو علي الذي أحرز وحده ثلاثة أهداف موقعًا على هاتريك تاريخي في الدقائق (15) و(45) و(51)، فيما أضاف الهدف الرابع التونسي محمد علي بن رمضان في الدقيقة (64)، بينما أحرز أهداف بورتو كلا من رودريجو مورا في الدقيقة (23)، وجوميز في الدقيقة (50)، وزيدو سنوسي في الدقيقة (53)، وبيبي في الدقيقة (89).وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى نقطتين فقط ليحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، بفارق الأهداف فقط عن بورتو البرتغالي الذي احتل المركز الثالث برصيد نقطتين أيضًا.