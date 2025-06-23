يدخل فريق الأهلي المصري لقاءه أمام بورتو البرتغالي بأمل الفوز ولا غيره على أمل تعثر فريق إنتر ميامي الأمريكي عندما يواجه بالميراس البرازيلي، وذلك في اللقاءين اللذين سيقامان عند تمام الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء في ختام دور المجموعات للمجموعة الأولى لمونديال الأندية المقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.على استاد ميتلايف، يخوض فريق الأهلي المصري لقاء صعباً ومهماً أمام بورتو البرتغالي بحثاً عن التأهل لدور الـ16 للمونديال، إذ يحتل حالياً المركز الرابع برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع إنتر ميامي من دون أهداف، وخسارة من بالميراس البرازيلي بهدفين دون مقابل، ويتمسك الفريق المصري بالأمل الأخير له للتأهل، إذ عليه الفوز بفارق هدفين على أمل خسارة إنتر ميامي من بالميراس، فيما يسعى فريق بورتو للفوز بفارق هدفين كذلك، ولكنه ينتظر خسارة بالميراس، إذ يحتل بورتو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل السلبي مع بالميراس وخسارة من إنتر ميامي بهدفين لهدف.وعلى ملعب هارد روك، يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق إنتر ميامي لقاءه أمام بالميراس البرازيلي بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل لدور الـ16 للمونديال أو الخسارة شريطة تعثر الأهلي المصري أمام بورتو البرتغالي بالتعادل أو الخسارة، إذ يحتل إنتر ميامي المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصدها من التعادل مع الأهلي دون أهداف، والفوز على بورتو بهدفين لهدف، فيما يدخل فريق بالميراس هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل أو الخسارة شريطة تعثر فريق بورتو أمام الأهلي بالتعادل أو الخسارة. ويحتل بالميراس صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط حصدها من التعادل السلبي مع بورتو، والفوز على الأهلي المصري بهدفين دون مقابل، ويبدو أن فريق بالميراس متصدر المجموعة ووصيفه إنتر ميامي هما الأقرب للتأهل، ففي حالة تعادلهما سيتأهلان معاً أو حتى في حالة تعادل الأهلي وبورتو.