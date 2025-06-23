نجح رئيس الهلال فهد بن نافل في إقناع اللاعب ثيو هيرنانديز لتمثيل الزعيم في المواسم القادمة، بعد مفاوضات طويلة اتفق فيها الطرفان على جميع بنود العقد، على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل التوقيع وإعلان الصفقة بشكل رسمي.يذكر أن اللاعب سيحصل على 35 مليون يورو شاملة المكافآت، إذ ينوي نادي ميلان الاستفادة من بيع هيرنانديز قبل نهاية عقده صيف 2026 لتفادي الانتقال الحر، حسب ما ذكره المختص في شؤون انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، إذ قال عبر منشور في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «الهلال واثق من حصوله على موافقة ثيو بعد اتصالات إيجابية فجر اليوم. الصفقة قد تُنجز خلال الـ48 ساعة القادمة». ويحظى ثيو هيرنانديز باهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن بعد متابعته الهلال في مونديال الأندية، خصوصاً عقب مواجهة ريال مدريد، فضّل ثيو الموافقة على العرض الهلالي.يذكر أن الهلال تعادل مع نظيره سالزبورغ النمساوي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما على ملعب أودي فيلد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025.وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الهلال نقطتين في المركز الثالث، فيما رفع سالزبورغ رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني.ويلعب الهلال في الجولة الأخيرة ضد باتشوكا المكسيكي، بينما يلعب ريال مدريد ضد سالزبورغ.