سجّل المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبية حضوراً مميزاً في بطولة كأس العالم، المقامة في جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 21 حتى 26 يونيو 2025، وسط مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 25 دولة من مختلف قارات العالم، من بينهم نخبة من أبطال العالم وحاملي الأرقام القياسية الدولية.وشارك في تمثيل المملكة اللاعبون: طلال ناجي البلوي، وعدنان نور سعيد، وفجر عبدالله السمري، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب ماهر عزت، ومساعد المدرب فتحي صدقة، ومدير الأداء العالي علي يوسف، فيما رأس البعثة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال خالد الرحيلي.وتمكّن لاعبو المنتخب من تحقيق نتائج مميزة في مختلف الفئات، جاءت على النحو التالي: اللاعبة فجر السمري تُوّجت بميداليتين فضيتين في فئة وزن 45 كجم للناشئين، وذلك عن فئة أفضل رفعة والمجموع الكلي، فيما حصد اللاعب طلال البلوي ميداليتين ذهبيتين في فئة وزن 49 كجم للناشئين (أفضل رفعة والمجموع)، إضافة إلى ميدالية برونزية في المجموع العام لفئة الكبار، وحقّق اللاعب عدنان نور سعيد ميدالية ذهبية في المجموع لفئة الكبار، وميدالية برونزية في أفضل رفعة، ضمن منافسات فئة وزن 54 كجم.وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في تعزيز الحضور الدولي للمنتخب الوطني، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للاعبين استعداداً للاستحقاقات القادمة.