أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن بطولة كأس العالم للأندية تحظى بحب اللاعبين وتُعد منصة مثالية للترويج لكرة القدم في أمريكا. وخلال مهرجان في نيويورك، شدد إنفانتينو على أن كرة القدم يجب أن تكون مجانية للأطفال، كما في أوروبا وأفريقيا، داعيًا البلديات لإنشاء ملاعب تدعم المواهب. وقال: «نريد أن نُري شباب أمريكا أن كرة القدم طريق إلى المجد والمال». كما كشف عن إدخال «كاميرا الجسم» للحكام لرؤية الأحداث من منظور الحكم مباشرة، مؤكدًا: «اللاعبون سيصبحون أكثر حرصًا في تفاعلهم مع الحكام، مما يعزز الشفافية والسلوك داخل الملعب».يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف حالياً كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو القادم، كما تستضيف في الوقت نفسه كأس الكونكاف الذهبية بالمشاركة مع كندا في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو القادم.وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية في العام القادم لاستضافة كأس العالم 2026 بالمشاركة مع كندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2006.