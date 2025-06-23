يواجه منتخب إيران لكرة القدم، على الرُّغم من تأهّله المباشر إلى كأس العالم 2026، خطر عدم المشاركة في البطولة؛ بسبب التوترات السياسية.يذكر أن المنتخب الإيراني تصدر المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية متفوّقاً على أوزبكستان والإمارات، ما منحه بطاقة العبور إلى المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.إلّا أنّ تقارير بريطانيّة وأمريكيّة عدة ذكرت أنّ تدخُّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غيّر المعادلة، بعدما وقّع قانوناً يمنع دخول الإيرانيين إلى الأراضي الأمريكية، ما يعقّد مشاركة إيران في البطولة.وكان دونالد ترمب قد أصدر قراراً مطلع يونيو الجاري يمنع من خلاله مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهم مواطني دول: أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.وحتّى الآن، لم يصدر عن «الفيفا» أي تعليق رسمي، لكن الضغوط تتزايد على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو؛ لاتخاذ قرار قد يُرضي طرفاً على حساب آخر. ومن بين الحلول المطروحة إقامة جميع مباريات إيران في المكسيك؛ لتفادي مشكلة حظر السفر، إلّا أن هذا الخيار سيصبح أكثر صعوبة في حال تأهل المنتخب الإيراني إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.