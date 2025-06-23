عاد مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان لحاسته التهديفية بعد صيام تجاوز «2,160 يوماً» من شباك الخصوم، وسجل البريكان هدف المنتخب السعودي الأول في شباك ترينداد وتوباغو، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات الكأس الذهبية 2025 ، وبات هذا الهدف هو الـ10 للبريكان مع المنتخب السعودي، بعد 6 سنوات من انضمامه لأول مرة للأخضر في أكتوبر 2019.يذكر أن فراس البريكان شارك في 54 مباراة مع المنتخب الوطني بمختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف.