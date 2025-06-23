مهاجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي فراس البريكان، غالبًا ما يبرز كـ «رجل المباراة» بفضل أدائه الرائع ومساهماته المهمة على أرض الملعب بتنفيذه تعليمات الجهاز الفني كما يجب، سواء من خلال تسجيل الأهداف الحاسمة أو صناعة الفرص، إذ يُعتبر البريكان أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم السعودية، ففي مباراة فجر اليوم قاد «البريكان» المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025، بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى منتخب ترينيداد وتوباغو، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليجانت بمدينة لاس فيغاس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، حيث افتتح منتخب ترينيداد وتوباغو التسجيل في الدقيقة (10)، فيما أدرك المنتخب السعودي التعادل في الدقيقة (60) عن طريق المهاجم فراس البريكان، وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب الولايات المتحدة المتصدر بسبع نقاط، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية 2025، وعلى ضوء تفوقه في المباراة منحته اللجنة المنظمة للبطولة جائزة رجل المباراة نظير المستوى الذي قدمه مع الأخضر، حيث تغنى بهذه الجائزة موقع المنتخب السعودي لكرة القدم والذي كتب في موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «x»: «رحبوا معنا.. بـ «رجـل المـبـاراة» فراس البريكان الذي وقع عليه اختيار اتحاد كونكاكاف لكرة القدم».