أعرب المدير الفني لفريق الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي، عن رضاه التام عن أداء الفريق في مواجهته الثانية ضمن بطولة كأس العالم للأندية، بعد تعادل فريقه ونظيره سالزبورغ النمساوي بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب أودي فيلد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق قدّم مستوى جيدًا رغم عدم تسجيل الأهداف، وأن الجهاز الفني يعمل على تحسين الأداء بشكل متواصل.وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أنا سعيد جدًا بما قدمه الفريق، صحيح أننا لم نسجل، لكننا خلقنا فرصًا عديدة، من بينها تسديدة لليوناردو وأخرى لسافيتش، كما أن الفريق بذل جهدًا كبيرًا في هذه المباراة الحاسمة، وسنواصل العمل للتحسين».وفيما يتعلق بالجانب الدفاعي، أوضح إنزاغي أن اللاعب حسان تمبكتي شعر بالإرهاق بعد مباراة ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من إصابة عضلية، قائلًا: «لدينا خيارات متعددة، منها لاجامي وخليفة، وأشركنا روبن نيفيز كقلب دفاع في الشوط الثاني».من جانبه، أبدى مدرب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي توماس لينش، رضاه عن أداء لاعبيه أمام فريق الهلال، رغم انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي.وقال لينش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «لعبنا أمام خصم يملك جودة عالية، ودافعنا بقوة عن مرمانا، وأنا فخور بما قدمه اللاعبون، وسعيد بالأداء الجماعي»، مبينًا أن الفريق لا يعتمد على 11 لاعبًا فقط، وهو أمر يسعدني كثيرًا كمدرب، خصوصاً في بطولة من هذا النوع التي تواجه فيها نخبة الفرق على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الهلال صعّب عليهم مهمة الضغط في مناطق متقدمة.