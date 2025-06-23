تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لدور الثمانية لمسابقة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) بعد تعادله الإيجابي مع نظيره منتخب ترينداد وتوباغو بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد أليجنت بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في ختام دور المجموعات، فيما انتصر منتخب الولايات المتحدة على منتخب هايتي بهدفين لهدف، ليتأهل منتخب أمريكا كمتصدر للمجموعة الرابعة ومنتخبنا الوطني وصيفاً، فيما غادر منتخبا هايتي (الثالث) وترينداد وتوباغو (الرابع) منافسات البطولة.شهد اللقاء بداية هادئة من منتخبنا الوطني، واستغل منتخب ترينداد وتوباغو الفرصة وتمكن من إحراز الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من اللاعب دانتي سيلي في الزاوية العليا للمرمى على يمين الحارس نواف العقيدي، حاول منتخبنا السعودي العودة العودة للقاء لكن الحظ وقف أمامه، لاسيما تسديدة عبدالرحمن العبود التي ارتطمت في العارضة، ومن ثم سدد صالح الشهري كرة قوية ارتطمت في العارضة أيضاً، لكن تابعها اللاعب فراس البريكان واسكن الكرة في الشباك هدف تعادل للمنتخب السعودي (د:60)، وواصل نجوم الأخضر هجومهم وكسر سعود عبدالحميد حاجز التسلل وسدد الكرة بجوار القائم، وفي المرة الثانية تمكن من هز الشباك ولكنه كان ضحية مصيدة التسلل، وكاد منتخب ترينداد وتوباغو يعود للتقدم، لكن العارضة وقفت لتسديدة ناثانيال جيمس، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني تعادله الأول ويصل للنقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني، ومتأهلاً بجدارة واستحقاق لدور الثمانية للكأس الذهبية، فيما تفوق منتخب أمريكا على هايتي بهدفين لهدف ليتصدر المنتخب الأمريكي منتخبات المجموعات الرابعة ويتأهل لدور الثمانية أيضاً.