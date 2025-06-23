ينتظر الهلال موافقة اللاعب ثيو هيرنانديز، على العرض المقدم من النادي للحصول على خدماته مقابل 35 مليون يورو شاملة المكافآت، إذ ينوي نادي الميلان الاستفادة من بيع هيرنانديز قبل نهاية عقده صيف 2026 لتفادي الانتقال الحر، حسب ما ذكره فابريزيو رومانو المختص في شؤون انتقالات اللاعبين، إذ قال عبر تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «X»: «الهلال واثق من حصوله على موافقة «ثيو» بعد اتصالات إيجابية فجر اليوم. الصفقة قد تُنجز خلال الـ48 ساعة القادمة».يذكر أن اللاعب كان يحظى باهتمام أتلتيكو مدريد، ويرغب بالاستمرار في أوروبا للحفاظ على مستواه، ولكن بعد متابعته «الزعيم» في مونديال الأندية وخصوصاً عقب مواجهة ريال مدريد، غيّر ثيو قناعته ووافق على العرض الهلالي.يذكر أن الهلال تعادل مع نظيره سالزبورغ النمساوي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما على ملعب أودي فيلد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025.وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الهلال نقطتين في المركز الثالث، فيما رفع سالزبورغ رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني.ويلعب الهلال في الجولة الأخيرة ضد باتشوكا المكسيكي، بينما يلعب ريال مدريد ضد سالزبورغ.