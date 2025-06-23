عزّز ممثل الوطن (الهلال) من آماله بالتأهل لدور ثمن نهائي كأس العالم للأندية، بعد تعادله السلبي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد أودي فيلد، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.دخل الهلال اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث، وكاد كانسيلو يفتتح مسلسل الأهداف بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم، ورد فريق سالزبورغ بهجمة خطرة عن طريق مهاجمه كريم أونيسيو ولكن الحارس ياسين بونو تصدى ببراعة للتسديدة، وواصل الهلال ضغطه ولعب سالم الدوسري كرة عرضية عالية لزميله سافيتش مررها برأسه للمهاجم ليوناردو لكن تسديدته ارتطمت بالمدافع، وتواصلت الفرص في الشوط الثاني وكانت أخطرها تسديدة اللاعب البديل لفريق سالزبورغ جون ميلبيرغ، لكن تسديدته ارتطمت في الحارس ياسين بونو، وعاد كانسيلو ليشكل خطورة هجومية للهلال وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كريستيان زاويس، كما سدد ابن جلدته مالكوم كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.وبهذه النتيجة يحقق الهلال تعادله الثاني ويصل للنقطة الثانية في المركز الثالث، فيما حقق سالزبورغ تعادله الأول ووصل للنقطة الرابعة وفي المركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق الأهداف، وفي الجولة الأخيرة يلتقي الهلال باتشوكا المكسيكي متذيل جدول الترتيب ويحتاج الهلال للفوز للتأهل لدور الأربعة، فيما يلاقي سالزبورغ نظيره ريال مدريد يوم الجمعة القادم عند تمام الرابعة فجراً بتوقيت السعودية.