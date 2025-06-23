فاز يوفينتوس الإيطالي على الوداد المغربي بأربعة أهداف مقابل هدف، في ثاني مباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.وسجل رباعية الفريق الإيطالي كل من التركي كينان يلدز هدفين في الدقيقتين (16 و69)، والمغربي عبدالمنعم بوطويل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (6)، والصربي فلاهوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة (90+5)، بينما سجل هدف الوداد لاعبه الجنوب أفريقي ثمبينكوسي لورش في الدقيقة (25).وبهذه النتيجة يتصدر يوفينتوس الإيطالي المجموعة بـ6 نقاط من فوزين بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي ثاني ترتيب المجموعة الذي سيلتقي العين الإماراتي في وقت لاحق اليوم، وبالمقابل بقي الوداد المغربي دون رصيد.