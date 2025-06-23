اقترب ريال مدريد الإسباني من التأهل لدور الـ16 لكأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره فريق باتشوكا المكسيكي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد بنك أمريكا ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، التي تضم ممثل الوطن فريق الهلال.بدأ اللقاء بضغط هجومي لفريق باتشوكا نتج عنه طرد مبكر لمدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو بعد عرقلته اللاعب الفنزويلي سالمون روندون في الدقيقة السابعة، ومع ذلك عاد ريال مدريد للسيطرة على اللقاء وتمكن جود بيلينغهام من إحراز هدف التقدم لريال مدريد بعد أن تلقى كرة عرضية من زميله فران جارسيا لينفرد بيلينغهام بالمرمى ويسددها أرضية على يسار الحارس كارلوس مورينو هدفاً أول للفريق الإسباني (د:35)، وقبل نهاية الشوط الأول ضاعف أردا غولر النتيجة لفريقه بعد أن تلقى تمريرة أرضية من غونزالو غارسيا ليسددها غولر مباشرة في المرمى على يمين الحارس مورينو هدفاً ثانياً لريال مدريد (د:43)، وفي الشوط الثاني وضع فيديريكو فالفيردي بصمته التهديفية بعد أن تلقى تمريرة ذكية من إبراهيم دياز ليسكن فالفيردي الكرة في الشباك المكسيكية هدفاً ثالثاً لريال مدريد (د:70)، وحاول فريق باتشوكا تقليص النتيجة وتمكن عن طريق لاعبه إلياس مونتيل بإحرازه الهدف الوحيد لفريقه بتسديدة قوية من على قوس منطقة الـ18 لتسكن الشباك (د:80)، وبعد 5 دقائق وقتاً بدل ضائع أعلن الحكم البرازيلي رامون إياتي نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق ريال مدريد فوزه الأول ويصل للنقطة الرابعة متصدراً فرق المجموعة الثامنة، فيما تلقى باتشوكا خسارته الثانية وتجمد رصيده دون نقاط ليغادر البطولة رسمياً، وفي الجولة الأخيرة سيواجه ريال مدريد ريد بول سالزبورغ النمساوي فجر يوم الجمعة القادم عند تمام الساعة الرابعة، وفي التوقيت ذاته يلتقي باتشوكا الهلال في ختام لقاءات دور المجموعات للبطولة.