تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة، إذ اقتربت منافسات دور المجموعات من نهايتها، مع تأهل أربعة أندية رسمياً إلى دور الـ16، فيما ودّعت خمسة فرق البطولة مبكراً بعد خسائر متتالية في الجولتين الأولى والثانية.

وتُعد هذه النسخة الأولى الموسعة من البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقاً مقسمة على ثماني مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة وصاحب المركز الثاني إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ السبت 28 يونيو الجاري.

أربعة أندية حسمت تأهلها رسمياً إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في الجولتين الأولى والثانية، وهي:

• بايرن ميونخ (ألمانيا): اكتسح منافسيه في المجموعة الخامسة، بما في ذلك فوز ساحق بنتيجة 10-0 على أوكلاند سيتي، ليتصدر المجموعة بثقة.

• فلامينغو (البرازيل): أثبت تفوقه في المجموعة الأولى، إذ فاز في مباراتيه الأوليين، بما في ذلك انتصار بارز على تشيلسي، ليضمن التأهل مبكراً.

• يوفنتوس (إيطاليا): قدم أداء مميزاً في المجموعة السابعة، متغلباً على منافسين أقوياء مثل الوداد المغربي، ليحجز مكانه في الأدوار الإقصائية.

• بوتافوغو (البرازيل): تألق في المجموعة الثانية بفوزين متتاليين، بما في ذلك انتصار على سياتل ساوندرز، ليضمن تأهله إلى دور الـ16.

وفي ما يخص الفرق المودعّة من دور المجموعات، فأُقصيت خمسة أندية رسمياً من البطولة بعد خسارتين متتاليتين، ما أفقدها فرصة التأهل قبل الجولة الثالثة:

• أوكلاند سيتي (نيوزيلندا): تلقى هزيمة ثقيلة 6-0 أمام بنفيكا البرتغالي، بعد خسارته 10-0 أمام بايرن ميونخ، ليغادر دون أي نقاط.

• لوس أنجلوس إف سي (الولايات المتحدة): فشل في تحقيق أي نقطة في المجموعة الأولى، بعد خسارتين أمام تشيلسي والترجي التونسي، في ظل منافسة شرسة.

• أوراوا ريد دايموندز (اليابان): خسر أمام إنتر ميلان وريفر بليت في المجموعة الرابعة، ليودع البطولة مبكراً.

• أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية): سقط أمام فلومينينسي وماميلودي صن داونز في المجموعة السادسة، ليخرج دون نقاط.

• سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة): واجه صعوبات في المجموعة الثانية، إذ خسر أمام أتلتيكو مدريد وبوتافوغو، ليغادر البطولة دون تسجيل أي انتصار.

وتُعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 النسخة الأولى الموسعة التي تضم 32 فريقاً، وتقام في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة، بما في ذلك ملعب هارد روك في ميامي الذي استضاف المباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.