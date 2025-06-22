أعلن الصحفي المختص بأخبار الانتقالات سانتي أونا عن حسم نادي موناكو الفرنسي صفقة التعاقد مع النجم الكبير بول بوغبا لمدة عامين، ليفتح بذلك الدولي الفرنسي السابق فصلاً جديداً في مسيرته الكروية المليئة بالصعوبات.وسيعود بول بوغبا للعب كرة القدم مجدداً بعد غياب المباريات الرسمية منذ أغسطس 2023، عقب فشله في تجاوز اختبار المنشطات عقب إحدى مبارياته مع فريقه يوفنتوس أمام أودينزي ضمن مباريات الدوري الإيطالي، ليتعرض بعدها للإيقاف لمدة 4 سنوات بداعي تناول المنشطات، قبل أن تُقلص محكمة التحكيم الرياضي فترة الإيقاف إلى 18 شهراً.ويمتلك بول بوغبا سجلاً حافلاً في الملاعب الأوروبية، إذ خاض 446 مباراة طوال مسيرته الاحترافية سجل خلالها 76 هدفاً وصنع 97 هدفاً، وكان صاحب الرقم القياسي كأغلى لاعب في التاريخ، عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2016 بصفقة تجاوزت 105 ملايين يورو.