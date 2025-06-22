يستعد منتخب إنجلترا ومدربه توماس توخيل لمعارضة قاعدة جديدة يعتزم الفيفا تطبيقها في كأس العالم 2026. وتنص القاعدة على إلزام المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية بالانتقال إلى معسكر جديد بالقرب من مكان المباراة التالية، بدلاً من البقاء في قاعدة دائمة طوال البطولة كما كان متبعاً سابقاً.وبحسب ما ذكر تقرير نشرتهُ «ذا تلجراف» البريطانيّة، فإنّ الاتحاد الإنجليزي وتوخيل غير راضين عن التعديل، ويخططان للضغط من أجل التراجع عنه.ومن المتوقع أن يعتمد منتخب إنجلترا كانساس كقاعدة رئيسية، نظراً لموقعها المركزي الذي يتيح الوصول لأي ملعب خلال أقل من أربع ساعات.