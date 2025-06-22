يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق بوتشاكا المكسيكي عند تمام الساعة الـ10:00 من ليل اليوم الأحد على استاد بنك أمريكا ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، التي تضم ممثل الوطن الهلال، وذلك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.يدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع الهلال بهدف لكل منهما ويسعى من خلال لقاء الليلة للفوز والاقتراب من التأهل لدور الـ16 للبطولة، ويعتمد المدرب الإسباني تشابي الونسو على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود جونزالوا جارسيا وخلفه الثلاثي رودريجو وبيلينجهام وفينسيوس، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس كورتوا.فيما يدخل فريق باتشوكا المكسيكي هذا اللقاء محتلاً المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط بعد خسارته في لقاء الافتتاح أمام ريد بول سالبورخ النمساوي بهدفين لهدف، ويعتمد مدربه المكسيكي خايمي لوزانو على طريقة 4 – 3 – 3 بوجود ثلاثي المقدمة دومينغيز وروندون وكينيدي.وسبق أن التقى الفريقان في الموسم الماضي في دولة قطر الشقيقة على نهائي كأس الانتركونتنتينال وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ويسعى ريال مدريد لتأكيد فوزه في لقاء الليلة، فيما يسعى باتشوكا للثأر من خسارته وتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد وفوزه الأول في كأس العالم للأندية 2025.