شدد البلجيكي مهاجم نادي رد بول سالزبورغ النمساوي يوربي فيرتيسن على أهمية مواجهة فريقه أمام الهلال صباح غد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025.

وقال في المؤتمر الصحفي: «لقاء مصيري بمثابة محطة مفصلية في سباق التأهل إلى دور الـ16، ونحن ندرك جيداً أن الهلال يملك عدداً من النجوم، لكننا نعيش وضعاً مشابهاً لما كان عليه الأمر قبل مواجهة باتشوكا، لا نعلم بالضبط من سنواجه أو التشكيلة التي سيدخلون بها، لكننا ندرك جيداً أن أمامنا فريقاً يملك جودة مختلفة».

وأضاف: «90 دقيقة لتحقيق الحلم وحسم الآمال لمصلحتنا في حال تخطينا محطة الهلال الذي سيلعب لنفس الآمال، لذلك سيكون اللقاء قوياً جداً ومثيراً للغاية وممتعاً للجماهير التي ستتواجد بالمدرجات لمتابعة المواجهة المرتقبة».