يضبط «جزار البطاقات الملونة» الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا مواجهة الهلال وسالزبورغ النمساوي صباح غد (الاثنين) خلال اللقاء الثاني لهما في مونديال كأس العالم للأندية لحساب الجولة الثامنة من دور المجموعات، حيث يعتبر اللقاء مهماً لكلا الفريقين من حيث حسم الفوز لضمان التأهل للأدوار الإقصائية.بيريرا صاحب الـ42 عاما ليس غريباً على المحافل الكبرى، إذ يمتلك سجلاً تحكيمياً ضخماً بلغ 597 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، سواء في أمريكا الجنوبية أو خارجها.ومسيرته التحكيمية مليئة بالإثارة والندية والصرامة من حيث اتخاذ القرارات المفصلية والقوية تجاه اللاعبين والناديين داخل المستطيل الأخضر، حيث أشهر 2978 بطاقة صفراء، بمعدل يقارب 5 إنذارات في كل مباراة، ما يجعله واحداً من أكثر الحكام تشدداً في إدارة المواجهات.أما البطاقات الحمراء فلم يتردد في استخدامها، إذ طرد 178 لاعباً، كما لم يتوانَ عن احتساب 189 ركلة جزاء، ما يعكس شخصيته الصارمة وتمسكه بالتفاصيل داخل المستطيل الأخضر.يلتقيان من جديدالحكم البرازيلي بيريرا لم يظهر كثيرا في الملاعب السعودية، إلا أن تجربته الوحيدة هناك كانت بارزة، وتحديدا في دوري روشن السعودي خلال موسم 2023-2024، عندما أدار مباراة الهلال ضد الرياض.يومها حقق الزعيم الفوز بنتيجة 3-1، لكن الحكم البرازيلي كان حاضرا بقوة في تفاصيل المواجهة، بعدما أشهر 6 بطاقات صفراء، واحتسب 3 ركلات جزاء للهلال.بيريرا والثلاثيسيكون الثلاثي الهلالي روبن نيفيز ومتعب العتيبي ومحمد القحطاني تحت تهديد الغياب عن اللقاء الثالث في حال مشاركتهم خلال لقاء سالزبورغ، ففي حال حصولهم على البطاقة الصفراء سيتأكد عدم تواجدهم في اللقاء الأخير من دور المجموعات، إذ تعتبر صافرة بيريرا صارمة للغاية، وعلى لاعبي الزعيم أن يضبطوا أنفسهم ويبتعدوا عن الاعتراضات أو التدخلات الخشنة، فمن المتعارف عليه أن البرازيلي يعتمد على قوة الشخصية واتخاذ القرارات السريعة.