اعترف الألماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد بول سالزبورج النمساوي توماس ليتش بصعوبة مواجهة فريقه غدا (الاثنين) ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية.جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حيث قال: «لا شك بأننا سنواجه فريق الهلال المطعم بالنجوم وهو منتشٍ عقب المباراة المميزة التي قدمها لاعبوه خلال لقاء ريال مدريد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي».وأضاف توماس: «لا يعني تمجيدي للند بأننا سنكون صيداً سهلاً، لكننا من خلال الترشيحات نحنُ الأقل في تحقيق الفوز والنسبة الأكبر للهلال، لكن في حال تحقق الفوز وصعدنا للأدوار الإقصائية سيكون ذلك إنجازاً مميزاً بالنسبة لنا».