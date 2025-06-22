سيقع 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وهم روبن نيفيز، ومتعب الحربي، ومحمد القحطاني في المحظور والغياب الرسمي عن المواجهة الثالثة أمام نادي باتشوكا المكسيكي، وذلك ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة من منافسات كأس العالم للأندية في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الغد أمام سالزبورغ النمساوي.وكان الثلاثي حصلوا على بطاقات صفراء في مستهل مشوار فريقهم بالبطولة حين التقوا نظيرهم ريال مدريد الإسباني.