فاز بوروسيا دورتموند الألماني على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (4 - 3) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «تي كيو إل» بمدينة سينسيناتي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة.وسجل فيليكس نميشا والغيني سيرهو جيراسي والإنجليزي جوبي بيلينغهام وخوليسو موداو مدافع صن داونز خطأ بمرماه في الدقائق (16، 34، 45، 60) أهداف بوروسيا دورتموند، والبرازيلي لوكاس ريبيرو وإكرام راينرز وليبو موثيبا في الدقائق (12، 62، 90) أهداف صن داونز.ورفع دورتموند بهذا الفوز رصيده إلى (4) نقاط في المركز الأول بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام فلومينينسي البرازيلي دون أهداف، الذي يلتقي أولسان الكوري الجنوبي في وقت لاحق اليوم، فيما تجمد رصيد صن داونز عند (3) نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.