قررت رابطة دوري المحترفين الجزائري إلغاء حفل تسليم درع الدوري لفريق المولودية إلى إشعار آخر، عقب إصابة عدد من المشجعين بجروح متفاوتة إثر سقوطهم من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو في الجزائر العاصمة، إذ توج مولودية الجزائر باللقب للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد تعادله دون أهداف أمام ضيفه نجم شباب مقرة الذي هبط لدوري الهواة، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت)، ضمن الجولة 30 (الأخيرة) من الدوري، بحضور قياسي للجماهير التي فاق عددها 60 ألف متفرج، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT». وذكر مراسل الإذاعة الجزائرية أنه شاهد سقوط مشجعين من المدرجات العلوية نحو مدرج الصحافة من علو 6 أمتار على الأقل، في ملعب 5 يوليو، الأكبر في الجزائر.وأوضح أنه لم يكن من الممكن إقامة مراسم الاحتفال، في ظل الأجواء الحزينة التي سيطرت على الجميع، بمن فيهم اللاعبون الذين كانوا يسألون عن أحوال المصابين.وكشف المصدر ذاته أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل عدد من المصابين إلى المستشفى، فيما جرى إسعاف آخرين داخل الملعب بعدما تعرضوا لحالات إغماء.