أكد المدير الفني لفريق الهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، أن مواجهة فريقه القادمة أمام ريد بول سالزبورغ في كأس العالم للأندية 2025 تمثل محطة مفصلية، مشدداً على ضرورة خوضها بنفس الروح والانضباط الذي ظهر به اللاعبون أمام ريال مدريد.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن: «مواجهة سالزبورغ تتطلب منا أن نلعب بقوة ويقظة، لأنه فريق يمتلك طاقة بدنية عالية، ويجيد قطع المسافات، ولديه أسلوب واضح في اللعب».وأوضح أن فريق سالزبورغ فريق شاب وطموح، وأن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً مع الإرهاق البدني للّاعبين بعد مواجهة ريال مدريد، مبيناً أن الجهاز الفني يعمل على إعادة التوازن وتحقيق الجاهزية التامة للجميع، باستثناء ألكسندر ميتروفيتش، وكايو سيزار، فيما شارك المالكي والشهراني في تدريبات الأمس.وعن نهجه الفني مع الفريق، قال: «أحاول الاستمرار على الطريقة التي كان يلعب بها الهلال في الموسمين الماضيين، وتغيير أسلوب اللعب يحتاج إلى وقت لتطبيقه، والتركيز على تحسين أخطاء الفريق، والأخطاء الفردية»، مبيناً أن المنظومة تتطوّر وأن اللاعبين يكتسبون مهارات جديدة.وكشف المدرب الإيطالي أن الفريق سيخوض معسكراً تحضيرياً قبل بداية الموسم الجديد، يتضمن عدداً من المباريات التنافسية، مؤكداً أن الاستعداد المبكر ضروري لمواجهة تحديات الموسم القادم.