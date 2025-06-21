أبدى لاعبو الهلال جاهزيتهم الكاملة لخوض اللقاء المرتقب أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، في ثاني مباريات الفريق ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدين أن الهدف هو تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور القادم.وأكد المدافع الدولي حسان تمبكتي أن المواجهة القادمة تمثل تحدياً مشتركاً بين الفريقين، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة، لكن الهلال يمتلك الثقة والدافع بعد الأداء الذي قدمه أمام ريال مدريد، مشدداً على أن اللاعبين سيدخلون اللقاء بعزيمة قوية من أجل الانتصار، موجهاً شكره للجماهير التي ساندت الفريق.من جهته، شدد المحترف البرازيلي فيليب مالكوم على أن الهلال يدخل اللقاء بطموح الفوز، مضيفاً: «نحترم الخصم لكننا لا نخشاه، وهدفنا التأهل، وسنبذل كل جهدنا لتحقيقه»، مؤكداً سعيه لاستعادة مستواه، عادّاً هذه البطولة فرصةً لذلك، فكل لاعب يمر بفترات صعبة، والمهم هو العمل والتركيز على العودة بقوة.بدوره، أشار المحترف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى أن ثقة الجهاز الفني بجميع عناصر الفريق كانت واضحة، وقال: «المدرب إنزاغي يثق بالجميع، وأن كل لاعب يملك مكانه وفرصته»، مؤكداً أن القرارات داخل الفريق مبنية على رؤية فنية دقيقة.